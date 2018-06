Krankenstände„Die Kontrolle findet ja schon statt“

Facebook

Verwirrung herrscht weiterhin um eine neue Computersoftware, mit der die Gebietskrankenkassen laut Regierung in Zukunft verstärkt gegen vorgetäuschte Krankenstände vorgehen sollen. Dieser „Auftrag“ findet sich ja im derzeit heiß diskutierten Gesetzesentwurf zum 12-Stunden-Tag. In der Steiermark gibt man sich zu diesem Thema irritiert, weil ja ohnehin schon längst elektronisch kontrolliert werde: „Nachvollziehbar ist das nicht. Unser Computertool, das wir bereits im Einsatz haben, um Krankenstandsauffälligkeiten aufzuspüren, funktioniert“, so Josef Harb, Obmann der steirischen GKK. Was also die großen Neuerungen an den Regierungsvorhaben sind, sei noch nicht erkennbar. Details wurden vom Ministerium ja bislang nicht genannt.

