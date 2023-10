Ein Bucheinband, der in kühlen Farben gehalten ist. Oben ein verschwommenes Bild eines Stammtisches, unten ein Mann in einem blutverschmierten Hemd, dem ein Messer in der Brust steckt. In der Mitte thronen die Worte „Am Ende wird alles sichtbar“. So sieht der Einband des neuen Buches des steirischen Autors und Schauspielers August Schmölzer aus, das er am Mittwochabend im Steiermarkhof präsentierte. Das Buch beschäftigt sich mit den menschlichen Abgründen und gleichzeitig mit der großen Liebe.