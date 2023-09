Sich selbst und sein neues Team stellte am Freitag Horst Bischof, neuer Rektor der Technischen Universität Graz, vor. Konkret startet das neue Team am 1. Oktober und ist vier Jahre im Amt. Chef der fünfköpfigen Riege ist der Informatiker Horst Bischof, der zwölf Jahre lang Vizerektor bei seinem Vorgänger Harald Kainz war. Er werde "keine radikalen Umbaumaßnahmen" vornehmen, erklärte er, sondern auf bewährten Weg fortsetzen. Bischof: "Wir wollen Taktgeber in der Steiermark sein." Das bedeute nicht nur, dass man bei Innovationen vorangehe, sondern auch, dass man mit den anderen Partnern am Standort (Universitäten, Wirtschaft) im Takt gemeinsam schlage.