Die Situation in steirischen Spitälern bleibt schwierig: Ärztemangel, Pflegemangel, OP-Verschiebungen, Engpässe in Schlüsselfächern lauten die Schlagwörter. Maßnahmen, die man zur Entlastung der Spitäler getroffen hat, greifen zwar langsam. Hilferufe aus der Obersteiermark oder aus dem Uniklinikum Graz dringen trotzdem an die Öffentlichkeit, weil die Spitäler an ihrer Kapazitätsgrenze angekommen sind. Und der niedergelassene Bereich kann die Patientenströme nicht auffangen.