Unbeständig und kühler - so präsentiert sich das Wetter am Donnerstag. Bei vielen Wolken regnet es am Vormittag fast überall etwas, teils stärker in der Obersteiermark. Am Nachmittag lockern die Wolken dann gebietsweise auf, es können aber nach wie vor einzelne Regenschauer, im Süden auch Gewitter auftreten.

Insgesamt wird es in der Steiermark mit Höchsttemperaturen um die 20 Grad kurzzeitig herbstlich kühl. Ab Freitag dürfen sich die Steirerinnen und Steirer jedoch auf ein spätsommerliches Wochenende mit viel Sonnenschein freuen. Mit Höchsttemperaturen von etwa 27 Grad eignet sich das Wochenende optimal für Ausflüge in die Natur. Das Wochenende bleibt laut Rieder zudem in der gesamten Steiermark trocken. Lediglich in der Obersteiermark, dem Enns- und dem Mürztal muss in der Früh und den Vormittagsstunden mit Nebel gerechnet werden.