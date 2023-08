Die Cobra schnappte im August des Vorjahres zu und stürmte eine „Bunkerwohnung“ in Graz. 70 bis 80 Kilo Cannabis waren in Sporttaschen aus Slowenien in die Grazer Wohnung gebracht und von dort aus verkauft worden. Dieser Tage endete der Prozess gegen die neun Angeklagten im Alter von 19 bis 30 Jahren am Landesgericht Graz mit acht Haftstrafen und einem Freispruch.