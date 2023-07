Auf der Alm, da ist die Welt noch in Ordnung. Möchte man meinen, wenn man in die auf 1352 Meter Seehöhe gelegene Hofbaueralm der Familie Pichler einkehrt. Zwischen Hochschlag und dem Eibeggsattel in der Gemeinde Breitenau am Hochlantsch (auf den man von der Alm aus blicken kann) wird hier noch das urige Hüttenleben zelebriert. Ein gemütliches Chalet mit rustikalem Interieur, ohne Strom, dafür mit Holzofen und Wassertrog, gefüllt mit eiskaltem Bergwasser. Rundherum grasen Rinder – Fleckvieh und Murbodner trifft man hier an.

Insgesamt 170 Tiere der Weidegenossenschaft genießen auf 80 Hektar Weidefläche ihre Sommerfrische und grasen die besten Almkräuter. Betreut werden sie von Martin Pichler. Er ist Hüttenwirt, Almwächter, Gemeindemitarbeiter, Musiker und Familienvater in einem.