Auf den Tag genau 56 Jahre nach seiner Weihe zum Priester feierte am Sonntag Bischofsvikar Heinrich Schnuderl im vollbesetzten Grazer Dom den Abschied als verantwortlicher Dompfarrer wenige Wochen vor seinem 80. Geburtstag. Es sei weder eine Abschiedsrede noch wolle er Bilanz ziehen, sagte er in der Predigt. Er bedankte sich allerdings für die acht Jahre in dem Amt, in dem er mit den Herausforderungen Domrenovierung, Pandemie und Nachwuchssorgen konfrontiert war. Die Pfarre werde künftig noch stärker gefordert sein, so Schnuderl.