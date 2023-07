Energie und Klimaschutz sind unumstritten zwei der wegweisendsten Themen der vergangenen Jahre. Grund zur Freude gibt es daher dank 70 innovativen Idee, die mit Erfindergeist und Mut an diese Themen herantreten. Fünf dieser Ideen sind am Donnerstagabend in fünf Kategorien mit dem renommierten Energy Globe Styria Award ausgezeichnet worden. Zuvor hat eine Fachjury bereits die besten 15 Ideen aus den 70 Einreichungen in den Kategorien Anwendung, Forschung, Jugend und Bildung, Kommunen und Energieeffizienz nominiert. Besonders erfreulich: Alle Nominierten waren am Donnerstagabend bei der Verleihung in der Alten Universität in Graz zugegen.