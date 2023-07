Zurück in den Dezember: Am 21. Dezember nahmen steirische Polizisten in Graz einen 21-jährigen Deutschen fest. Der Mann versuchte in seiner Funktion als „Abholer" zwei Grazerinnen (72 und 73 Jahre alt) durch die bekannte Täuschungshandlung „Falscher Polizist“ um eine hohe Geldsumme zu betrügen. Daraufhin begannen weiterführende Ermittlungen. Die Spur führte nach München.

Bereits im Jänner nahmen deutsche Behörden dann in München einen 24-jährigen Mittäter fest. Inzwischen hat dieser gestanden. Laut seinen Angaben reisten er und weitere Mittäter im Dezember nach Graz, um in der steirischen Landeshauptstadt als sogenannte „Abholer“ die Beute von Trickbetrugsstraftaten abzuholen. Der Auftrag kam stets von Hintermännern.

Waffen, Kokain, Marihuana

Am Donnerstag konnten die deutschen Behörden nun eben die zwei jüngsten Festnahmen verkünden, dabei wurden sie auch vom Landeskriminalamt Steiermark unterstützt. Zudem konnte Kokain und Marihuana in nicht geringer Menge sowie Stichwaffen sichergestellt werden. Bei den beiden Festgenommenen handelt es sich in der Hierarchie um einen „Abholer“ (26) und einen „Logistiker“ (26).

„Kriminelle, die sich als Polizisten ausgeben und so ältere Mitbürger um tausende Euro betrügen, handeln besonders gewissenlos. Hartnäckige Ermittlungen der steirischen Polizei in enger Zusammenarbeit mit ihren deutschen Kollegen haben nun zu einem erfolgreichen Schlag gegen diese Trickbetrüger geführt. Ich danke allen Beteiligten für Ihre Arbeit und gratuliere zu diesem Erfolg“, sagt Innenminister Gerhard Karner.

Ermittlungen laufen weiter

Das sichergestellte Beweismaterial wird nun ausgewertet, die Ermittlungen laufen weiter.