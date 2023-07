Die Belohnung Nummer Eins mit dem Zeugnis in der Hand? „Eis essen mit den Eltern“. So erzählen es zumindest die Viertklässler der Volksschule Gabelsberger in Graz. „Am liebsten mag ich Schlumpf-Eis“, meint Melissa. „Und Haselnuss“, sagt Anastacia. „Ich mag Erdbeere“, ruft Irina. Heute ist für die Mädchen und ihre Klassenkameraden der letzte Schultag.