Neun Wochen Sommerferien können ziemlich lange werden. Ganz ohne Ferienbeschäftigung wird den Kindern schnell langweilig. Deshalb gibt es an der KinderKunstHochschule Steiermark auch heuer wieder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm. Kinder zwischen sechs und 18 Jahren können hier ihre künstlerische Ader ausleben. Damit die Kurse altersgerecht sind werden die Kinder und Jugendlichen in zwei Gruppen unterteilt. Denn in 50 verschiedenen Workshops können sie von Theater über Tanz bis hin zu Kochen und Betongießen neu Kunstformen ausprobieren. Durch die Vielfalt der Workshops sollen die Kinder die Möglichkeit bekommen in unterschiedliche Kunstformen hineinzuschnuppern und ihre künstlerischen Talente zu entdecken. Geleitet werden die Workshops von Pädagoginnen und Künstlerinnen.

Mehrere steirische Standorte

Das Projekt findet heuer bereits zum zweiten Mal statt. Von 10. Juli bis 4. September werden die Kinder unter der Woche von 8.30 Uhr bis 16 Uhr betreut. Obwohl das Projekt von den Grazer Universitäten und der Pädagogischen Hochschule organisiert wird, können sich Kinder nicht nur in Graz künstlerisch austoben. Auch in Frohnleiten, Ilz, Halbenrain, Leibnitz und Weiz finden künstlerische Workshops statt. Materialkosten und Mittagessen, sind in den 120 Euro pro Woche bereits enthalten.