Wer in der Steiermark am Wochenende und feiertags zum Arzt musste, der konnte das zuletzt auch in den Regionen in wechselnden Praxen jeweils drei Stunden vormittags und nachmittags tun. Damit ist jetzt Schluss. Seit Ende März fällt die Verfügbarkeit zwischen 15 und 18 Uhr weg, kritisiert nun die Ärztekammer: "Das Land halbiert damit die Notdienstversorgung. Das ist ein Rückschritt für die Patientinnen und Patienten, der nicht schöngeredet werden kann", sagt Kammerpräsident Michael Sacherer.