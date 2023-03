Jetzt stellte sich ein zweiter Täter der Polizei. Er ist offenbar einer von drei Tätern, die in der Steiermark und in Oberösterreich Dutzende Einbruchdiebstähle begangen hatten. Der 31-Jährige, der großteils geständig war, wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.