Am Sonntag ist Josefitag. Schon seit mehr als 250 Jahren gilt der 19. März als Landesfeiertag der Steiermark. Dabei ist der heilige Josef nicht nur hierzulande Schutzpatron, sondern auch in Kärnten, Tirol und Vorarlberg.

Doch wie wurde Josef zum Landespatron, wo er doch lange Zeit in der Heiligenverehrung nur eine Nebenrolle als Ziehvater Jesu innehatte: „Josef spielte in der Überlieferung eigentlich keine relevante Rolle. Es sind auch keine Reliquien vorhanden“, erklärt Alina Rettenwander vom Volkskundemuseum in Graz.