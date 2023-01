Die Erstmeldung poppt am Bildschirm auf. Die Crew holt den Info-Zettel und hebt innerhalb der nächsten drei Minuten ab. Egal, ob Wochen- oder Feiertag, geflogen wird an 365 Tagen im Jahr, auch in der Nacht. „Man weiß nie, wo man in zehn Minuten sein könnte, diese Abwechslung gefällt mir“, sagt Gerhard Brunner. Der Stützpunktleiter vom Christophorus 14 in Niederöblarn, einem der drei steirischen Standorte, ist seit 30 Jahren Pilot bei der Flugrettung. Langweilig wird sein Job nie. 2022 rückten seine C14-Kollegen und er 797 Mal aus, in ganz Österreich verzeichnete die ÖAMTC-Flugrettung gar ein Rekordjahr mit 21.934 Einsätzen.