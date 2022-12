Der Grüne Pass hat sich seit dem Frühsommer 2021 für die meisten Menschen zum ständigen Begleiter entwickelt. Egal, ob in der Nachtgastro, bei Reisen oder in Spitälern, überall musste der Nachweis vorgelegt werden. Mit der Abschaffung der 3G-Regel in Alten- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern auf Bundesebene hat der Grüne Pass nun zumindest in den meisten Teilen Österreich vorerst seine letzten Anwendungspunkte verloren.