Der 24. Dezember 1922 war ein nebelverhangener Sonntag. Vier Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges lag die junge Republik Österreich aufgrund der Kriegsfolgen wirtschaftlich am Boden.

Hatte man 1914 für 10.000 Kronen noch einen Häuserblock kaufen können, so bekam man im Dezember 1922 dafür nur mehr einen Laib Brot. Trotz der Notlage waren die Tageszeitungen damals voll mit Geschenk-Reklame für die Feiertage. Das Warenhaus Julius Knebel in Leoben warb in einem Inserat als größtes Warenlager der Obersteiermark mit „solider Bedienung und reellen Preisen“. Für Damen pries man Pelze und Mäntel um 500.000 Kronen, Seidenjumper, Tanzkleider und Kostüme an. Für Kinder warteten Puppen, Puppenwagen, Schaukelpferde, Kegel, Eisenbahnen oder Holz- und Steinbaukästen.

Ein Porzellan-Kaffeeservice für sechs Personen kostete 320.000 Kronen. Uhren, Fotoalben, Hüte, Gamsbärte und Singer-Nähmaschinen wurden ebenso beworben. Bei Kastner & Öhler in Graz kostete eine Herrenunterhose zum Weihnachtspreis damals 39.800 Kronen und ein Raglan-Mantel 588.000 Kronen. Das Kleiderhaus Otto Zanger in Knittelfeld lockte seine Kunden mit einer Zahlungserleichterung und versprach bei einem Einkauf ab 100.000 Kronen ein gratis Geschenk als Zugabe.

Rosenthal-Porzellan und japanisches Grammophon

Auch für die Kunden und Kundinnen im Luxussegment gab es 1922 etliche Geschenkideen im Anzeigenteil. Weihnachtsteller und Visitenkartenschalen aus Rosenthal-Porzellan, Messing-Kaffeemaschinen zur Zubereitung von türkischem Kaffee, Parfums von Lohse oder Lebona, ein rot lackiertes japanisches Grammophon aus dem Vox-Haus Berlin oder gar das „Electromophon“, die strombetriebene Variante. Das Kino bot rund um die Feiertage Zerstreuung. Rudolph Valentino begeisterte international im Stummfilm „Blood and Sand“ als Torero auf Liebesabwegen. In den steirischen Kinos liefen der Monumentalfilm „Sodom und Gomorrha“, ein populärwissenschaftliches Filmwerk namens „Alkohol, Sexualität und Kriminalität“ von Oskar Warecha und der mehrteilige amerikanische Raubtierfilm „Die Wunder der Dschungel“. Die US-amerikanische Schauspielerin Ava Gardner und der litauische Filmregisseur und Schriftsteller Jonas Mekas erblickten am 24. 12. 1922 das Licht der Welt.

Bettwäsche im Wert von 1,5 Millionen Kronen gestohlen

In der Oststeiermark wütete die „Hundswut“ (Tollwut) – in Weiz, Pischelsdorf, Passail und Gleichenberg schickte man deswegen die Gendarmerie aus. Die Brüder Franz und Alois Ledineg aus Fohnsdorf sorgten als Diebe für Schlagzeilen. In einem Gasthof stahlen sie Bettwäsche im Wert von 1,5 Millionen Kronen. Beim Versuch, sie zu verkaufen, wurden sie erwischt und verhaftet. Die Steiermärkische Elektrizitätsgesellschaft musste aufgrund des niedrigen Wasserstandes in der Mur auf die Reservedampfanlage in Peggau zurückgreifen. Die Kraftwerke Peggau und Lebring konnten nicht mehr ausreichend Strom produzieren. In Mürzzuschlag plante man die Bleckmann-Werke-Erzeugung nach Düsseldorf zu verlegen, weil die steirischen Werke nur schwach beschäftigt waren.

Abseits der Welt- und Regionalnachrichten beschäftigte am Weihnachtstag vor 100 Jahren im Gesellschaftsteil der steirischen Tageszeitung aber folgende Frage: „Welches Volk hat die besten Liebhaber?“ Die steirische Leserinnenschaft hatte dazu zahlreiche Wortmeldungen eingesendet. Ein Leserbrief brachte die Antwort: „Der eine, den wir lieben und der uns wieder liebt, ist es, und weiter läßt sich nichts dazu sagen.“