Während sich am Donnerstag der Grazer Hausberg, der Schöckl, bereits tief verschneit zeigt und auch St. Radegund auf knapp 700 Metern Seehöhe unter einer dünnen Schneedecke liegt, blieb es in den meisten tiefer liegenden Gegenden der Steiermark bisher bei (Schnee-)Regen.

Tief verschneiter Schöckl am Dienstag © bergfex.at/webcam Schöckl

Schneefallgrenze sinkt im Südosten

Das könnte sich laut den aktuellen Wetterprognosen ändern: "In der Nacht auf Freitag sinkt die Schneefallgrenze um rund 200 Meter ab. Es kommt kältere Luft, gleichzeitig erreicht uns von Südosten her der nächste Schwall an feuchter Luft", erklärt Meteorologin Veronika Hatvan von der Zamg. Das bedeutet: "Es könnte nun erstmals auch im Großraum Graz und im Südosten der Steiermark weiß werden. Wenngleich die Niederschlagsmengen insgesamt eher gering bleiben."

Milder in der Obersteiermark

Bemerkenswert ist, dass es diesmal in der Obersteiermark deutlich weniger Niederschlag geben wird und auch die Schneefallgrenze am Freitag mit knapp 1000 Metern deutlich höher liegt.

Schnee in der Früh oder doch am Vormittag?

Ein kleines Fragezeichen gibt es noch, wann mit den Schneeflocken im Süden zu rechnen ist. "Voraussichtlich beginnt es in den frühen Morgenstunden zu schneien, es ist aber auch möglich, dass der Schnee erst im Laufe des Vormittags kommt", sagt Meteorologin Hatvan. Jedenfalls ist im Frühverkehr Vorsicht geboten.

Die Schneemengen dürften am Freitag eher gering bleiben, aber weiß könnte es in den meisten Teilen der Steiermark werden © kachelmannwetter.com

Trübes Wochenende, meist wieder mit Regen

Als wettertechnisch "insgesamt sehr angepatzt" bezeichnet Hatvan das Wochenende. Es bleibt bei dem trüben Wetter der letzten Tage, allerdings dürfte die Schneefallgrenze wieder steigen. "Also wird es am Sonntag wohl vielerorts wieder bei Regen bleiben."

Nach einem kurzen Zwischenhoch in der ersten Hälfte der nächsten Woche könnte es aber am verlängerten Wochenende nach dem 8. Dezember wintertechnisch wieder spannend werden, so Hatvan. "Es ist in den Prognosen noch nicht abgesichert, aber es deutet sich sowohl ein Kaltluftvorstoß aus Norden als auch ein weiterer Schwall feuchter Luftmassen aus Süden an." Je nachdem, welche Luftmasse zuerst in unseren Breiten eintrifft, wird es wieder regnen oder schneien.