Unter der Weihnachtsbeleuchtung der Grazer Innenstadt schiebt sich an diesem ersten Einkaufssamstag der Vorweihnachtszeit eine Menschenmenge durch die Gassen mit den dekorierten Schaufenstern. Aber auch hinter den Schaufensterscheiben stöbern zahlreiche Kunden zwischen Kleiderstangen, Spielzeugen und Keksdosen.

Während sich das Weihnachtsgeschäft im Vorjahr wegen des Lockdowns, durch den die Geschäfte von 20. November bis 13. Dezember geschlossen bleiben mussten, auf einen kurzen Zeitraum beschränkte, ist dieses Jahr genau das Gegenteil der Fall. Da der letzte Einkaufssamstag bereits auf den 17. Dezember fällt, bleibt den Steirerinnen und Steirern danach noch eine Woche, um die letzten Geschenke und Köstlichkeiten für das Weihnachtsfest zu besorgen. Kein alltäglicher Umstand. Immerhin fällt Weihnachten nur alle sieben Jahre auf einen Samstag.

Daher ist diese Situation auch für den Handel eine besondere, zeigt sich bei einem Lokalaugenschein: "Die Leute stöbern schon und wir haben bereits jetzt gute Verkaufszahlen, aber ich rechne damit, dass wir in diesem Jahr in der Woche vor Weihnachten das große Weihnachtsgeschäft machen werden", meint Günter Schröttner, Inhaber des Modegeschäftes Pilatus. Derzeit sei aber vor allem der Gutscheinverkauf hoch im Kurs.

Sehr zufrieden mit dem ersten Einkaufssamstag in der Weihnachtszeit sind auch die Inhaberinnen von Juwelier Gressler: "Nach der Coronazeit in den letzten Jahren wird das Angebot vor allem im Uhren- und Schmuckbereich sehr gut angenommen und man merkt einfach, dass die Menschen wieder gerne nach draußen gehen und die Weihnachtszeit genießen", sagt Barbara Gressler. Aber nicht nur Mode und Schmuckgeschäfte zeigen sich an diesem Einkaufssamstag zufrieden. Auch im Bereich der regionalen Spezialitäten läuft das Weihnachtsgeschäft sichtlich an: "Es ist einiges los und man merkt, dass das Weihnachtsgeschäft richtig beginnt", so Monica Huonder, Filialleiterin "'s Fachl".

Kein Black Friday bei kleinen Geschäften

Während der Black Friday vor allem bei den Onlineriesen, aber auch bereits bei vielen großen Ketten im stationären Handel eine große Rolle spielt, war dieser für die kleineren Geschäfte auch in diesem Jahr kein großes Thema. "Diese Rabattschlachten können wir Klein- und Mittelbetriebe nicht mitmachen. Wir würden dadurch so stark an Glaubwürdigkeit verlieren, wenn wir die Waren eine Woche zuvor noch zum regulären Preis verkaufen und dann plötzlich um 50 Prozent billiger", so Schröttner.

Im Geschäft "Spielzeugschachtel" wird ebenfalls nicht auf den Black Friday gesetzt: "Ich könnte es mir gar nicht leisten, so starke Rabatte zu geben, aber es ist schon spürbar, dass am Black Friday viele Menschen in der Stadt sind", meint die Inhaberin Claudia Danda. Auch im Flying Tiger Copenhagen setzt man nicht auf die große Rabattjagd: "Unser Konzept sieht das ganze Jahr günstige Preise vor, daher bieten wir den Kunden auch am Black Friday keine speziellen Rabatte", erklärt die Filialleiterin Melanie Frosch.

Geöffnete Türen am achten Dezember

Der achte Dezember bleibt im Handel auch dieses Jahr ein strittiges Thema. Während sich die meisten großen Supermarktketten und Drogerien dieses Jahr für eine Schließung am achten Dezember entschieden haben, sperren kleine Geschäfte in der Grazer Innenstadt häufig auch am achten Dezember die Türen für ihre Kundinnen und Kunden auf. "Der achte Dezember ist zwar ein guter Tag geworden, aber er ist kein sehr guter Tag", so Schröttner.

Anders sieht das die Filialleiterin "'s Fachl": "Wir haben am achten Dezember geöffnet, es ist einfach der stärkste Einkaufstag in der Weihnachtszeit, aber wir besprechen uns immer vorab im Team und es war bisher noch nie ein Problem, am achten Dezember geöffnet zu haben", sagt Hounder. Auch beim Juwelier Gressler wird am achten Dezember aufgesperrt: "Wir haben seit Jahren am achten Dezember geöffnet und da wir ein reiner Familienbetrieb sind, stehen wir wie das gesamte restliche Jahr selbst im Geschäft", so Barbara Gressel.