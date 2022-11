Die steirische Caritas-Leiterin Nora Tödtling-Musenbichler übernimmt die Aufgaben als Vizepräsidentin der Caritas Österreich und folgt Kristina Edlinger-Ploder in dieser Aufgabe nach, hieß es in einer Aussendung. Seit 1. Dezember 2021 ist Tödtling-Musenbichler Caritas-Direktorin in der Steiermark. Zuvor leitete sie seit 2010 die VinziWerke Österreich.

„Die Caritas ist wohl das größte Netzwerk der Mitmenschlichkeit – und das ist so notwendig wie noch nie in den letzten Jahren. Überall da, wo Menschen in Not sind, sind wir da und helfen. Ich freu mich, dass ich als Vizepräsidentin den Weg der Caritas zum Wohl der Menschen jetzt noch direkter mitgestalten darf. Gleichzeitig danke ich den vielen Menschen, die uns dabei als freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mit Geldspenden unterstützen. Diese Solidarität ist unschätzbar wertvoll und Grundlage für ein gutes Miteinander in ganz Österreich", so Nora Tödtling-Musenbichler.