Wer dieser Tage schnell zur Post springt, muss sich auf lange Wartezeiten einstellen. Wie etwa in der Postfiliale in der St.-Peter-Hauptstraße. Während sich ein Mann lauthals über die einzige Mitarbeiterin am Schalter beschwert, schnaufen andere Wartende in der Schlange auf: "Die Dame hat auch nur zwei Hände." Der Grund: Zur Auszahlung von Pensionen und Arbeitslosengeld kommen Klimabonus-Gutscheine und Wahlkarten hinzu. Auch die Personalnot bringt die Mitarbeiter an den Rand der Belastbarkeit. "Dass der Klimabonus über die Post läuft, ist für uns ein gutes Geschäft, aber die Abwicklung ist ein Horror", ärgert sich Andreas Rindler, Personalausschuss-Vorsitzender.