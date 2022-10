An den öffentlichen Impfstellen des Landes Steiermark geht heute (3. Oktober 2022) die Grippe-Impfaktion wieder los - vom Gesundheitsressort wurden 28.200 Impfstoffeinheiten bestellt.

Geimpft wird in den Bezirkshauptmannschaften (Sanitätsreferate) - eine Liste der Adressen finden Sie unter diesem Link.

Außerdem in der Impf- und Beratungsstelle in Graz (Friedrichgasse 9/EG): Termin reservieren unter Tel. 0316877-3577 (Montag und Freitag von 8 bis 12 Uhr) oder online an dieser Stelle.

Die Stadt Graz startet am 3. Oktober ebenso ihre Grippeimpfaktion (Amtshaus, Zugang zur Impfstelle über die Kaiserfeldgasse 12!): Reservierungen sind online an dieser Stelle möglich. Oder anrufen bei Tel. 0316 872-3222.