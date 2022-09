Viele Steirerinnen und Steirer erleben es dieser Tage selbst: Seit die Temperaturen in weiten Teilen des Landes am Morgen bei spätherbstlichen fünf Grad abwärts liegen, rinnen wieder die Nasen, kratzen die Hälse und schmerzen die Köpfe. Laut österreichischer Gesundheitskasse meldeten sich in der vergangenen Woche 4338 ÖGK-Versicherte wegen eines grippalen Infektes arbeitsunfähig. In den Wochen davor lag die Zahl konstant bei den üblichen rund 3600. Zahllose weitere Steirer dürften von Symptomen betroffen sein – ohne offizielle Krankenmeldung.