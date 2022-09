Das Wetter spielt steirischen Schwammerlsuchern derzeit voll in die Hände. Es gibt eine derartige Pilzschwemme, dass sogar "Blindgänger", die sonst bei der Schwammerljagd wie das berühmte Männlein verloren im Walde stehen, mit gut gefüllten Körben die Heimreise antreten. Kann man also von einem außerordentlich guten Schwammerljahr 2022 sprechen? Mitnichten. "Die Niederschläge in den letzten Wochen nach einer längeren Trockenphase und die kühleren Temperaturen, die die Feuchtigkeit nicht so schnell vertrocknen lassen, sorgten zuletzt in den meisten Regionen der Steiermark tatsächlich für sehr viele Pilze", erklärt Gernot Friebes, Kurator für die pilzkundliche Sammlung im Studienzentrum Naturkunde am Joanneum.