Sie fahren zu Bewohnern ins Pflegeheim. Sie verteilen Essen und Lebensmittel an Bedürftige. Sie sind als Rettungssanitäter bei Notfalleinsätzen dabei, wenn es oft um Leben oder Tod geht. Knapp die Hälfte aller Steirerinnen und Steirer engagiert sich ehrenamtlich und ohne Bezahlung in Vereinen oder sozialen Einrichtungen. Ihre Arbeit ist wertvoll – vor allem in Krisenzeiten. Aber ausgerechnet jetzt, gehen den Institutionen die freiwilligen Helfer aus.