Der Sturm fegte in der vergangenen Woche über weite Teile der Steiermark, beschädigte Dächer und riss vielfach Dachziegel mit. Keine Wunder, dass die steirischen Dachdecker aktuell sehr gefragt sind, um diese Schäden schnell wieder zu beheben. "Wir sind jetzt alle damit beschäftigt", so der Innungsmeister der steirischen Dachdecker Helmut Schabauer. Eine monatelange Wartedauer gebe es deswegen aber noch nicht, "so ein großes Ausmaß hat es nicht", erklärt Schabauer die Auftragslage. Obwohl er damit rechnet, dass noch weitere Schadensfälle eingehen werden.