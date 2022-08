"Was die steiermarkweite Situation betrifft, können wir Entwarnung geben", freut sich Energie-Steiermark-Sprecher Urs Harnik. Die Reparaturarbeiten am Mittelspannungsnetz konnten abgeschlossen werden, Stand Samstagabend waren nur noch 77 Haushalte ohne Strom (Donnerstagnachmittag waren es steiermarkweit 85.000). "Unsere Monteure haben sich mordsmäßig ins Zeug gelegt und die Nächte fast durchgearbeitet." Geholfen habe dabei auch, dass die befürchteten weiteren Unwetter nicht eingetroffen sind. Nun sollen so schnell wie möglich die letzten Haushalte ans Stromnetz angebunden werden. Wobei: "Es steht noch viel Arbeit an. Manches haben wir nur provisorisch repariert, damit unsere Kundinnen und Kunden so schnell wie möglich wieder Strom haben. Diese Provisorien müssen wir in den kommenden Wochen noch austauschen", so Harnik.