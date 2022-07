Durch Pandemie, Preiserhöhungen und Wetterextreme leben zahlreiche Menschen am Rande der Hungersnot. Deshalb ruft die Caritas Steiermark unter dem Motto „Wir haben Hunger satt“ zu Spenden auf. Am Freitag läuten um 15 Uhr in den Pfarren die Kirchenglocken fünf Minuten lang, um auf die Situation aufmerksam zu machen. "Wir sind eine Welt und müssen jetzt zusammenhalten", betont Caritasdirektorin Nora Tödtling-Musenbichler.