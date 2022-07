"Hauptsächlich blieb alles an mir hängen. Meine Kinder, damals zehn und zwei Jahre alt, musste ich in der Zeit leider vernachlässigen. Ein eigenes Leben hat man kaum noch“, sagt Bianca Stanzer aus Krumegg. Die heute 38-Jährige hat bis vor wenigen Monaten ihre Schwiegermutter gepflegt, musste den eigenen Hof samt Obst- und Fleischhandel während dieser Zeit an ihren Mann abgeben. Eine kräftezehrende Aufgabe: „Anfangs war die Erkrankung noch nicht so schlimm.“ Die Lage habe sich aber verschlechtert.