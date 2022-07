Die Zahl der Ukrainerinnen und Ukrainer in der Steiermark geht spürbar zurück – das geht aus aktuellen Daten des Landes Steiermark und der Landespolizeidirektion hervor. So sind die Personen in der Grundversorgung in der Steiermark von 6.747 (29. Juni) auf 6.360 (12. Juli) gesunken; ein Rückgang von 387. Mehr noch: Aktuell kommen pro Tag weniger Personen ins Bundesland als es wieder verlassen.