Während des Schuljahres geizten die Behörden mit Zahlen zu den Externisten, die aktuellen Zahlen wurden nicht veröffentlicht - nur auf Tendenzen verwiesen. Klar war: Ende 2021 wurden 1.125 steirische Kinder und Jugendliche zu Hause unterrichtet, später kamen viele wieder zurück an die Schulen. Wie viele es waren, zeigt die Statistik zu Schulschluss: 951 beendeten das Schuljahr in der eigenen Wohnung, 174 kehrten schon während des Schuljahres wieder in die Klassen zurück.