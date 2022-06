Im Februar begann der Krieg in der Ukraine, im März drückten bereits die ersten geflüchteten Kinder in der Steiermark die Schulbank. Galyna Skotnik, Obfrau des ukrainischen Kulturvereins in Graz, bedankt sich: "Es hat alles schnell geklappt." Die Ukrainerin lebt seit 15 Jahren in Österreich und arbeitet derzeit an der Willkommensschule - Volksschule Leonhard in Graz. Diese diente für viele ukrainische Familien mit schulpflichtigen Kindern als erste Anlaufstelle. "Die Kinder sind aufgeblüht, viele haben von null gestartet und haben viel gelernt", berichtet Skotnik.