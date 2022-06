Im Regierungssitzungszimmer der Grazer Burg überreichte Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer am Dienstag das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark mit dem Stern an Michael Chalupka, den Bischof der Evangelischen Kirche A. B. in Österreich. "Über Jahrzehnte hat sich Michael Chalupka als Öffentlichkeitsarbeiter für die Nächstenliebe profiliert, neben vielen anderen Facetten seines Engagements gehört auch der Umweltschutz zu seinen Kernanliegen", würdigt Schützenhöfer das Wirken des evangelischen Kirchenmannes.