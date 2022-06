Am Montagabend gegen 20.45 Uhr fuhr ein 24-Jähriger nach eigenen Angaben mit einem Lift in einem Mehrparteienhaus ins Erdgeschoss. Als sich die Lifttür öffnete, seien zwei Unbekannte vor dem Lift gestanden. Einer der beiden Männer schlug dem 24-Jährigen ins Gesicht. Das Opfer fiel in den Lift. Die Täter folgten ihm.

Der 24-Jährige konnte sich wehren und in Richtung Messe fliehen. Die Täter flüchteten mit einem Fahrzeug in Richtung Steyrergasse.

Der attackierte 24-Jährige konnte der Polizei gegenüber nur wenig Angaben zum Erscheinungsbild der Täter machen. Einer der Unbekannten war 190 cm groß und etwas stärker, der zweite Mann 178 cm groß und dünn.