Wenn die grüne Mark ruft, kommen alle. Beim Empfang der Steirerinnen und Steirer im Wiener Palais Schönburg tanzte am Montag auf, wer Rang, Name und ein grünes Herz hat. Letzteres stand besonders im Fokus: Seit 50 Jahren wird die Steiermark als „Grünes Herz Österreichs“ in die Welt getragen. „Erfunden hab ich’s nicht, dann wäre ich 90“, zeigte sich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) bescheiden. Die Werbewirkung steht für ihn außer Frage: „Erklären Sie jemandem in London, was Ober- oder Niederösterreich ist“ – das Grüne Herz würde hingegen jeder kennen.