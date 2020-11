Kapazität in Landeskrankenhäusern soll auf bis zu 1000 Betten verdoppelt werden. Auch die Ordenskliniken sind Teil der Versorgung. So haben die Barmherzigen Brüder in Graz eine neue Coronastation eröffnet.

Die Suche nach weiteren Krankenhausbetten für Coronapatienten geht weiter © APA/HELMUT FOHRINGER

Wie berichtet will die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft Kages ihren Plan für die Versorgung der Coronapatienten adaptieren. So sollen weitere Normal- und Intensivbetten in den Landeskrankenhäusern geschaffen werden. Das LKH Hörgas soll reaktiviert werden - hier sind die Details noch offen, vor allem was die Personalfrage betrifft.