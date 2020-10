Mit 32 Jahren"Vinzenz" verstarb nun im Bärenwald

Der Bär wurde zuerst als Zirkustier, später als Touristen-Attraktion gehalten. Vor ein paar Jahren kam er dann endlich in einen Bärenwald und damit in eine natürliche Umgebung. Nun ist "Vinzenz" im Alter von 32 Jahren gestorben.

Vinzenz im Bärenwald Arbesbach © APA/Vier Pfoten

Der Bärenwald Arbesbach (Bezirk Zwettl) hat Abschied von seinem ersten Bewohner nehmen müssen. "Vinzenz" wurde am Freitag im Alter von 32 Jahren eingeschläfert, teilte die Tierschutzorganisation Vier Pfoten am Sonntag in einer Aussendung mit. Damit sei Vinzenz deutlich älter geworden als es Bären in freier Wildbahn üblicherweise werden, sagte Sigrid Zederbauer, Betriebsleiterin des Bärenwaldes.