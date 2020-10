Facebook

Die Steiermark gilt nach wie vor als jenes Bundesland, dass mit 43,8 Fällen die niedrigste Zahl an Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen und pro 100.000 Einwohner ausweist - Kärnten (45,3) liegt knapp dahinter, Wien (146,3), Tirol (113) und Salzburg (104,6) sind hingegen besonders betroffen. Trotzdem steigt die Zahl der Fälle deutlich an. Der bisher je gemessene höchste Wert an zusätzlichen Fällen innerhalb eines Tages lag bei 108 am 26. März, das war der einzige Wert über 100. Diese Zahl wurde am Mittwoch überschritten - da kamen laut der aktualisierten Statistik 122 Neuinfektionen im Bundesland hinzu.