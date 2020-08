Facebook

Elnas Ghorbani ist heute 17 Jahre alt (Foto links). Im Alter von zwölf Jahren (rechts) kam sie mit ihrer Familie nach Österreich – und darf bleiben © KK

"Was bedeutet Heimat?“ Das war eine Frage in unserem Geografietest. Ich hatte die Antwort, die im Buch stand, auswendig gelernt und dann geschrieben: „Das Gefühl, das man für ein Land hat, in dem man sich wie zu Hause fühlt.“ Danach habe ich lange überlegt, ob ich dieses Gefühl schon einmal erlebt habe? Habe ich mich schon einmal irgendwo, an irgendeinem Ort, wie zu Hause gefühlt? Und wo ist mein Heimatland? Das Land, in dem ich geboren wurde, oder das Land, in dem ich aufgewachsen bin? Oder das Land, in dem ich jetzt lebe und in dem ich auch als Mädchen das Recht habe, selbst Entscheidungen zu treffen?