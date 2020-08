Kleine Zeitung +

Prozess in Tirol Illegales Glücksspiel: Steirer verurteilt

Ein gebürtiger Steirer wurde am Montag in Tirol verurteilt. Dem Finanzamt sind so Glücksspielabgaben sowie Einkommens- und Umsatzsteuer in der Höhe von 968.426 Euro entgangen. Dazu kommt eine Geldstrafe.