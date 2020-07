Facebook

34 Kinder- und Jugendfachärzte in der Steiermark haben einen ÖGK-Vertrag, 20 ordinieren privat © Viacheslav Iakobchuk - stock.ado

Die 757 hauptberuflichen Wahlärzte in der Steiermark werden für das Gesundheitssytem immer relevanter. Zu diesem Schluss kommt die steirische Ärztekammer beim Blick auf die aktuellen Zahlen. Waren es 2013 noch 604 Privatordinationen, stieg der Wert bis 2019 auf 709. In den ersten Monaten des heurigen Jahres kamen trotz Coronakrise 48 Praxen hinzu. Zum Vergleich: Dem gegenüber stehen 944 Mediziner mit Vertrag bei der Gesundheitskasse (ÖGK).



„Die Bevölkerung wächst, die Zahl der kassenärztlichen Stellen wächst aber leider nicht mit“, sagt der steirische Ärztekammerpräsident Herwig Lindner. Besonders trist ist die Situation bei Fachärzten der Allgemeinchirurgie, Frauenheilkunde, Haut- und Geschlechtskrankheiten sowie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Neurologie, Orthopädie und Psychiatrie – in all diesen Bereichen gibt es jeweils mehr Privat- als ÖGK-Ärzte. Die Folge: Brauchen Patienten (schnell) einen Termin, müssen sie vielfach in die eigene Kasse greifen. Das untermauern die Neos mit folgendem Beispiel: Laut Gesundheitssprecher Robert Reif gibt es in der Region Murtal/Murau nur einen einzigen Kassengynäkologen für mehr als 50.000 Frauen.

Weichen dieinfolge des Kassenärztemangels in eine private Praxis aus,sie: Eine parlamentarische Beantwortung von Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) weist der ÖGK in der Steiermark bei der Dauer der Vergütung kein gutes Zeugnis aus. Demnach müssen Versicherte bei Online-Einreichung. Bei postalischer Übermittlung der Honorarnoten sind ebenfalls fünf Wochen Bearbeitungszeit nötig – länger dauert es nur in Wien, Kärnten und im Burgenland: „Die Steirer warten fünf Wochen auf ihr Geld, während Tiroler, die einen Online-Antrag eingebracht haben, innerhalb einer Woche eine Rückzahlung bekommen“, ist Reif irritiert.