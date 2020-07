Facebook

Die beiden Klappbrücken bei der S 7 Fürstenfelder Schnellstraße sind seit dieser Woche ausgeklappt © Asfinag/Langhans

Die Asfinag setzt beim Brückenbau auf der S7 Fürstenfelder Schnellstraße auf eine neue, kostengünstigere und umweltschonendere Technik der TU Wien. Zwei Brücken werden in diesem „Klappverfahren“ errichtet, eine über den Lahnbach, die zweite über die Lafnitz. Am Mittwoch fand der letzte von insgesamt acht Klappvorgängen – pro Brücke sind vier erforderlich – statt. So wie auch bei den vorangegangen Klappvorgängen verlief die Absenkung der über 180 Tonnen schweren Betonträger für die117 Meter lange Lafnitzbrücke erfolgreich. Nach knapp vier Stunden waren beide an einem Pfeiler befestigten Träger ausgeklappt.