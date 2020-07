Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Coronabedingt verspätet: Tunnelwäschen © Asfinag

Tempo 80. Egal, auf welcher Autobahn oder Schnellstraße – in zahlreichen Tunneln war in den vergangenen Monaten die Geschwindigkeit von 100 auf 80 reduziert, und noch immer leuchtet da und dort der 80er auf. Schuld? Corona: Weil der alljährliche Tunnel-Frühjahrsputz erst mit eineinhalb Monaten Verspätung gestartet werden konnte, waren viele Anlagen bereits so verschmutzt, dass die per Gesetz vorgeschriebene Leuchtdichte nicht mehr gegeben war.



Mittlerweile sind die Putztrupps der Autobahnmeistereien allerdings im Finale: Kärnten und Oberösterreich sind schon abgeschlossen, die meisten steirischen Anlagen auch – diese und kommende Woche sind noch die Tunnel auf der S 6 dran, ab 13. Juli auf der Pack.



Kärnten, Oberösterreich? Richtig. Christian Schwab, Leiter der Autobahnmeisterei Graz-Raaba, hat in Sachen Tunnelreinigung nicht nur die 30 Anlagen in der Steiermark im Griff. Sondern alle zwischen Karawankentunnel und Voralpenkreuz. Von Graz aus koordiniert er, wann wo was geputzt wird – in Kooperation mit den jeweiligen Autobahnmeistereien.