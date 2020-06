Facebook

Die Autoindustrie erlebt derzeit schwere Zeiten. Wegen der Corona-Krise ist der Absatz stark zurückgegangen, so auch beim Zulieferer Magna. Am 15. März wurden alle Magna-Werke zugesperrt (in Europa gibt es 138 Werke), seit Anfang Mai sind die Werke wieder am Laufen. Dennoch rechnet der Geschäftsführer von Magna-Europa, Günther Apfalter, für das Jahr 2020 "mit einem Volumensrückgang von hochgerechnet Minus 25 Prozent". Apfalter war am Montagabend in der ORF-Sendung "Report" zu Gast. Im Interview sagte er auch, dass Kündigungen bei Magna in Folge nicht ausgeschlossen seien.