Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

v.l.: Spar Steiermark-Geschäftsführer Christoph Holzer mit Daniela Wimmer und Günther Eibl von E&P UCO-Recycling © Werner Krug

„Wir wissen alle, wie es richtig funktioniert“, sagt Spar Steiermark-Geschäftsführer Christoph Holzer. Dem ein oder anderen passiert es aber doch hin und wieder: das Bratenfett wird in den Abfluss gegossen. In insgesamt 45 steirischen Spar-Filialen steht ab sofort ein Recycling-Automat für Altspeiseöl, der das verhindern soll. In den Supermärkten können die Sammelbehälter für zu Hause gratis mitgenommen und später am Automaten entleert werden. Übrig gebliebenes Bratenfett aus der Pfanne landet also nicht im Abfluss sondern im Plastikbehälter. Im Trennungsverfahren wird das Öl von Wasser und etwaigen Bratenresten getrennt, später abtransportiert und in weiterer Folge als Biodiesel weiterverarbeitet.