Franz Titschenbacher, Präsident der Steirischen Landwirtschaftskammer © (c) Alexander Danner

"In der Corona-Krise haben die heimischen Milchbauern bewiesen, dass auf sie Verlass ist und sie dafür sorgen, dass in den Supermarkt-Regalen ausreichend hochwertige Milch- und Milchprodukte sowie Käse angeboten werden", unterstreicht am Mittwoch Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschenbacher. An die Konsumenten appelliert er im Vorfeld des Weltmilchtags am 1. Juni nun, auch über die Krise hinaus bevorzugt zu regionalen Produkten zu greifen. Den Handel erinnert Titschenbacher an seine Verantwortung und fordert "die Preisschraube nicht weiter anzudrehen".