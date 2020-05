Facebook

© (c) pattilabelle - stock.adobe.com

Gegen 15 Uhr lenkte ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg am Samstagnachmittag seinen Pkw auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Wien, wobei er den mittleren Fahrstreifen befuhr. Plötzlich nahm er im Rückspiegel einen schnell herannahenden schwarzen Pkw wahr, der ihn in weiterer Folge am rechten Heck mit hoher Wucht touchierte. Das Auto des 29-Jährigen geriet dadurch ins Schleudern, prallte zwei Mal gegen eine an der linken Straßenseite befindliche Betonleitwand und kam schließlich am linken Fahrbahnrand zum Stillstand. Der Lenker des schwarzen Pkw setzte seine Fahrt aber fort, ohne anzuhalten. Durch den Zusammenstoß verblieb jedoch eine Kennzeichentafel des Unfallverursachers an der Unfallstelle.