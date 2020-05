In Graz-Umgebung kam es am Freitag zu einem Unfall mit einem Moped und einem Kleinkind. Das Kind wurde schwer verletzt.

© Fuchs

Am Freitag gegen 17.30 Uhr lenkte ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung sein Moped auf der Gemeindestraße Grillweg in Lieboch in Richtung Feldriegelstraße, als ein dreijähriges Kind gerade aus einer Hofzufahrt auf die Gemeindestraße lief. Der Bub erlitt einen Schlüsselbeinbruch und Prellungen. Er wurde in die Kinderklinik des LKH Graz eingeliefert.