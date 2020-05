Facebook

Sonntagsgottesdienst in der Grazer Franziskanerkirche © Monika Schachner

Mit Desinfektionsmittel, Masken und einem Lächeln begrüßte ein Vierer-Team am Eingang der Stadtpfarrkirche Graz am Sonntag die Gläubigen. Es war das erste Mal seit dem Corona-Shutdown, dass landesweit wieder öffentliche Gottesdienste abgehalten werden konnten. "Manche Leute sind unsicher und bleiben vor der Tür stehen, die sprechen wir dann an und erklären ihnen nochmals die Regeln", so Pastoralassistentin Esther Murg. Trotz aller Vorsicht überwiege aber die Freude, einander wiederzusehen.